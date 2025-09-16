Kad ti živčane stanice glume Photoshop

Znanstvenici s UC Berkeleyja i Allen Instituta otkrili su posebne IC-encoder neurone odgovorne za vizualne iluzije. Ove stanice stvaraju “nepostojeće” oblike pomoću povratne petlje u vizualnom sustavu, procesom nazvanim “recurrent pattern completion”. U eksperimentima na miševima, stimulacija neurona laserom izazvala je isti efekt kao i gledanje iluzije, poput poznatog Kanizsa kvadrata. Nalazi pokazuju da mozak aktivno gradi percepciju, a ne da samo pasivno prima signale – što može pomoći u boljem razumijevanju poremećaja poput shizofrenije. Interesting Engineering