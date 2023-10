Ipak ne trebamo svi voziti električne aute

Pogledajmo kamo ide novac koji plaćate za litru goriva. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja 2016. izradila strukturu maloprodajne cijene goriva (PDF, str. 80) i u tom kolaču nabavna cijena goriva čini 30 do 35 posto, trošarine 35 do 40 posto, PDV 20 posto, a marža prodavača pet do 10 posto ukupne cijene litre benzina. Prema tome, država od litre benzina/dizela koja je oko 10 kuna dobiva oko šest kuna. Večernji ima i grafički prikaz. Usput, cijene goriva su danas opet otišle gore. Večernji