Nastavlja se štrajk prosvjetnih sindikata – u Zagrebu je danas štrajkalo tri srednje i osam osnovnih škola, radilo se u 12 srednjih i 37 osnovnih škola, a djelomično su nastavu održavale 23 srednje i 22 osnovne škole. Vilim Ribić kaže kako će se štrajk nastaviti sve dok imaju potporu članstva te da štrajk može potrajati i do Božića. “Po medijima se provlači 4% kao jedini razlog štrajka, no, to nije istina. Godinama trpimo nepravedne osude, smatra nas se neradnicima koji su preplaćeni za svoj rad. Borimo se za ono što smo zaslužili svojim radom i nismo zadovoljni kako se dio društva odnosi prema nama, a posebno vladajuće strukture”, poručuju profesori.