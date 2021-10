Spasili ga... ili mu odmogli?

Kad govorimo o elitnom turizmu u Hrvatskoj, obično mislimo na obalu, no baranjsko tikveško lovište (Državno lovište Podunavlje-Podravlje) profiliralo se kao uspješno odredište za lovni turizam koje posjećuju bogataši i plemići iz cijeloga svijeta. Cijelim biznisom vlada velika diskrecija, no o kojim se ciframa radi može se zaključiti po porezu koji u državni proračun uplaćuje UŠP Osijek – oko 1,5 milijuna kuna godišnje. Jesenas je i srušen rekord iz 1980. godine, kad je jedan gost u komercijalnom lovu ustrijelio jelena običnog u vrijednosti 253,26 CIC točaka, i za to platio 364 tisuće kuna. Glas Slavonije