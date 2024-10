Za kulturne šetače

Godinu 2020. mnogi će pamtiti kao posebno lošu. No, čini se da je ova godina za Stanislava Habjana bila posebno umjetnički plodna. Omiljeni zagrebački dizajner i pisac još od ’80-ih godina prošlog stoljeća ima svoje vjerno sljedbeništvo i široki krug suradnika. Jer sa Stanislavom je to nešto što on stvara uvijek – put na Mjesec. U zagrebačkoj Laubi upravo se događa bogati program obilježavanja prve godišnjice benda Car je gol. To je zimska, purgerska inačica Stanislavova morskog/ljetnog benda Skale do sunca. Bend je mnogobrojan – tu su i Ante Perković i Mary May i Sreten Mokrović i Sven i Rene Medvešek i Nebojša Stijačić i Marko Golub… Piše Pavica Knezović Belan za Jutarnji list