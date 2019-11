“Cjelokupnu povijest čovječanstva najlakše je razumjeti kroz našu stalnu borbu s epidemijama”, kaže Igor Rudan, jedan od najuspješnijih hrvatskih znanstvenika u svijetu u novom nastavku svog dokumentarnog serijala o zdravlju ‘Survival: The Story of Global Health’. U epizodi ‘Keeping Our Enemies Closer’ bavi se borbom naših predaka s epidemijama i pokazuje koja je zaista važnost cjepiva. Telegram