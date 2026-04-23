Znak koji je pobjegao iz džungle na tipkovnicu

Znak @ (et-znak, monkey ili monkey’s tail) tipografski je simbol koji se koristi za označavanje „at“ (na/pri) u e-mail adresama, pri čemu označava razdvajanje između korisničkog imena i poslužitelja. Danas je jedan od najprepoznatljivijih simbola digitalnog doba. U općoj upotrebi označava stopu (npr. 5 artikala @ 10 €), a na društvenim mrežama služi za označavanje (mention) korisnika. Jedan je od najzanimljivijih znakova, ne samo u internetskom dobu. Iako se danas najčešće povezuje s internetom, koristio se stoljećima u trgovačkim i računovodstvenim spisima kao kratica za „at a rate of“ (po stopi od). Podrijetlo znaka nije posve jasno. Iako otac e-maila, Ray Tomlinson, se ne sjeća sadržaja i točnog datuma poslane prve e-pošte, odlučeno je da se održava na njegov rođendan, 23. travnja. Mreža