Dobra godina za filmofile

Zagreb Film Festival, sinonim za kvalitetnu filmsku ponudu, iz godine u godinu predstavlja najzanimljiviju recentnu svjetsku produkciju, a ususret 22. izdanju, koje će se održati od 4. do 10. studenoga, otkriva i prve naslove iz ovogodišnjeg programa. Debitantski dugometražni film Bruna Ankovića, Proslava, imat će zagrebačku premijeru na otvorenju 22. ZFF-a. Ljubitelje crnog i pomaknutog humora mogla bi razveseliti dva filma. Švedsko-norveški Hypnosis, u režiji Ernsta de Geera i nizozemsko-belgijski Three Days of Fish redatelja Petera Hoogendoorna, koji je humorna kronika kompleksnog odnosa oca i sina. Natjecateljski program ZFF-a prvi put uključuje i jedan animirani film – hvaljeni Flow latvijskog autora Gintsa Zilbalodisa (Away, 2019). tportal