“Pametni gradovi prva su nova industrija 21. stoljeća: do 2040. godine više od 40 tisuća milijardi dolara investirat će se u pametne gradove, a tržište pametnih usluga do 2020. godine vrijedit će 1.500 milijardi dolara”, glavna je to poruka s Liderove konferencije Smart cities – pametnim rješenjima do održivog ograda. “2050. godine čak 70 posto svjetske populacije živjet će u gradovima te oni moraju biti održivi i samodostatni i pružati kvalitetan život svim svojim građanima, a to znači pametnu infrastrukturu i održivo korištenje resursa u svom urbanom okruženju”, poručio je Michael A. Lange, predstavnik njemačke Zaklade Konrad Adenauer. T-Portal