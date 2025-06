Sve postaje pametnije, mi ostajemo isti

Od telefona i kartica do infrastrukture, sve postaje „smart“. Povezivost, učinkovitost, interaktivnost i otpornost ključni su elementi. Gradovi s pametnim mrežama, senzorima i brojilima omogućuju automatizaciju, prediktivno održavanje i uštedu energije. Iako Hrvatska dobro stoji u integraciji obnovljivih izvora, kasni u obnovi zgrada i razvoju punionica. Digitalizacija i mikro mreže nude rješenja, ali sve to košta. Povrat na investiciju je veći za one s velikom potrošnjom – ili velikim ambicijama. Zaključak? Pamet ne dolazi sama, ali dolazi s Wi-Fi-em. Zgradonačelnik razgovarao s direktorom sektora pametnih gradova i mikro mreža u Končaru, Branimirom Štekom.