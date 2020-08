U posljednjem kvartalu 2017. godine došlo je do pada u broju prodanih pametnih telefona, u odnosu na 2016. godinu. Dakle, u tri posljednja mjeseca 2017. prodano je 408 milijuna komada pametnih telefona, što je 5,6% manje nego u istom razdoblju lani i prvi pad od 2004. godine. Analitička kompanija Gartner procjenjuje da je do ovakvog pada prodaje došlo jer korisnici sve češće kupuju uređaje bolje kvalitete pa su samim time i skloniji dužem korištenju uređaja, po 2-3 godine, sve dok on može normalno funkcionirati. Your Story