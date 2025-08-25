Kad ti mozak oćelavi prije glave
Pandemija ubrzala starenje mozga, čak i bez zaraze
Novo istraživanje pokazalo je da je pandemija covida ubrzala starenje mozga prosječno za 5,5 mjeseci, čak i kod onih koji nikad nisu bili zaraženi. Najizraženiji učinak zabilježen je kod muškaraca, starijih i socijalno ugroženih. Analizom snimaka mozga prije i poslije pandemije znanstvenici su utvrdili da je izolacija, stres i neizvjesnost imali mjerljiv utjecaj na kognitivno zdravlje. Zaraženi ispitanici imali su dodatno slabije rezultate na testovima. Stručnjaci poručuju da promjene možda nisu trajne, ali pandemija jasno pokazuje koliko svakodnevno okruženje oblikuje naš mozak. Index