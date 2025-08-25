Kad ti mozak oćelavi prije glave

Kada mlad i naizgled zdrav čovjek iznenada premine, osobito ako je poznat, društvene mreže često preplave komentari i pitanja među kojima su najčešći:”Je li to zbog cjepiva? i “U zadnje vrijeme sve češće umiru mladi”. Važno je razumjeti da su ljudi oduvijek umirali mladi, čak i oni koji su bili zdravi ili naizgled zdravi. Početkom 20. stoljeća ljudi su u prosjeku živjeli samo 30 do 40 godina, dok danas prosječan životni vijek doseže 70 do 80 godina, ovisno o regiji i uvjetima. To ne znači da prije 100 godina nitko nije živio duže, već upravo to da je danas mnogo manje ljudi koji umiru mladi, što znači da ih više doživi zrelost i duboku starost. Važno je napomenuti da je smanjenje životnog vijeka tijekom pandemije povezano s covidom-19, a ne s cijepljenjem. Istraživanja su pokazala da je stopa smrtnosti od svih uzroka niža među cijepljenima u usporedbi s necijepljenima, jer su cjepiva značajno smanjila rizik od teških oblika covida-19, ali i od posljedičnih komplikacija. Nenad Jarić Dauenhauer za Index.