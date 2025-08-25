Pandemija ubrzala starenje mozga, čak i bez zaraze - Monitor.hr
Danas (12:00)

Kad ti mozak oćelavi prije glave

Pandemija ubrzala starenje mozga, čak i bez zaraze

Novo istraživanje pokazalo je da je pandemija covida ubrzala starenje mozga prosječno za 5,5 mjeseci, čak i kod onih koji nikad nisu bili zaraženi. Najizraženiji učinak zabilježen je kod muškaraca, starijih i socijalno ugroženih. Analizom snimaka mozga prije i poslije pandemije znanstvenici su utvrdili da je izolacija, stres i neizvjesnost imali mjerljiv utjecaj na kognitivno zdravlje. Zaraženi ispitanici imali su dodatno slabije rezultate na testovima. Stručnjaci poručuju da promjene možda nisu trajne, ali pandemija jasno pokazuje koliko svakodnevno okruženje oblikuje naš mozak. Index


Slične vijesti

26.03. (17:00)

Ne vjerujte svemu što se dijeli po Facebooku

Nema dokaza da je koronavirus “dizajniran” kako bi napadao bijelce i crnce, a poštedio Kineze i Židove

Društvenim mrežama širi se stara tvrdnja Roberta Kennedyja mlađeg, trenutnog američkog ministra zdravstva, o Covidu-19. Uglavnom, ako nekome treba potvrda, Faktograf je provjerio – koronavirus ne napada ciljano bijelce i crnce, a da bi poštedio Kineze (odakle je i krenuo) te Židove.

03.03. (16:00)

Statistika 1 - Teorije zavjere 0

Jarić Dauenhauer: Mlade osobe ne umiru zbog cjepiva protiv korone, glavni uzroci su maligne bolesti i bolesti krvožilnog sustava

Kada mlad i naizgled zdrav čovjek iznenada premine, osobito ako je poznat, društvene mreže često preplave komentari i pitanja među kojima su najčešći:”Je li to zbog cjepiva? i “U zadnje vrijeme sve češće umiru mladi”. Važno je razumjeti da su ljudi oduvijek umirali mladi, čak i oni koji su bili zdravi ili naizgled zdravi. Početkom 20. stoljeća ljudi su u prosjeku živjeli samo 30 do 40 godina, dok danas prosječan životni vijek doseže 70 do 80 godina, ovisno o regiji i uvjetima. To ne znači da prije 100 godina nitko nije živio duže, već upravo to da je danas mnogo manje ljudi koji umiru mladi, što znači da ih više doživi zrelost i duboku starost. Važno je napomenuti da je smanjenje životnog vijeka tijekom pandemije povezano s covidom-19, a ne s cijepljenjem. Istraživanja su pokazala da je stopa smrtnosti od svih uzroka niža među cijepljenima u usporedbi s necijepljenima, jer su cjepiva značajno smanjila rizik od teških oblika covida-19, ali i od posljedičnih komplikacija. Nenad Jarić Dauenhauer za Index.

02.03. (09:00)

Misli na druge

Otkrivene kronične nuspojave cjepiva protiv korone

Cjepiva protiv covida-19 spasila su milijune života, no neka istraživanja pokazuju rijetke kronične nuspojave poznate kao postvakcinacijski sindrom (PVS), koji uključuje simptome poput umora i bolova. Istraživanje sa Sveučilišta Yale pokušalo je utvrditi uzroke, otkrivši moguću povezanost s imunološkim promjenama i šiljastim proteinom. Iako je broj slučajeva nizak, daljnja istraživanja mogu pomoći u razumijevanju PVS-a i razvoju sigurnijih cjepiva. Unatoč tome, neto korist od cijepljenja je nesumnjiva. Index

19.09.2024. (19:00)

Otvorena Pandorina kutija

Tajni ugovori i pandemijski profiteri: Kako su farmaceutski divovi sakrili istinu

Tijekom pandemije COVID-19, farmaceutske korporacije iskoristile su svoju moć kroz netransparentne ugovore s vladama, potkopavajući javno zdravlje. Tajnost ugovora, uključujući cijene cjepiva i intelektualno vlasništvo, favorizirala je korporativne interese, što je otežalo globalni pristup cjepivima. Iako su organizacije poput Liječnika bez granica i Human Rights Watcha zahtijevale veću transparentnost, pregovori su ostali skriveni, dodatno jačajući nejednakosti. Unatoč kritikama i skandalima poput “Pfizergatea”, odgovornost i dalje ostaje raspršena, s malo izgleda za promjenu u budućim zdravstvenim krizama. Nataša Škaričić za Novosti.

03.03.2024. (19:00)

Ljubav u doba covida

Covid utječe na seksualnu želju kod žena: smanjuje libido, uzbuđenje i općenito zadovoljstvo

Iako je mnogo istraživanja razmatralo kako COVID utječe na različite aspekte našeg zdravlja, poput umora i gubitka tjelesnih sposobnosti, malo ih se dotaklo tema seksualnog zdravlja, osobito među ženama. Rezultati su pokazali da su žene koje su preboljele COVID imale niže razine želje, uzbuđenja, lubrikacije i zadovoljstva u usporedbi s onima koje nisu imale COVID, s posebno izraženim smanjenjem kod onih s dugim COVID-om. Također, u grupi s dugim COVID-om zabilježeni su znatno niži rezultati za orgazam i viši rezultati za bol. COVID-19 može značajno narušiti kako kognitivne tako i fiziološke aspekte seksualne funkcije, s dodatnim otkrićem da žene s dugim COVID-om doživljavaju dodatno pogoršanje seksualne funkcije u usporedbi s onima koje su se oporavile od covida bez dugotrajnih simptoma. Geek

19.05.2023. (21:00)

Ukinuli mjere, ali ne i virus

Covid-19 je u Hrvatskoj ubio više od 18 tisuća ljudi

Pokušajima da se epidemija u Hrvatskoj potiho pošalje u povijest bez smislene javne rasprave o kvaliteti upravljanja najvećom javnozdravstvenom krizom ovog stoljeća odmah su se pokušali okoristiti najaktivniji među internetskim dezinformatorima. Pokušaji da se javna rasprava o Covidu-19 naprasno prekine, za nemali broj rubnih portala koji zagovaraju teorije zajvere, predstavljaju dokaz da su čitavo vrijeme bili u pravu, da su dezinformacije koje objavljuju zapravo točne i da se pokušava zataškati velika zavjera koja stoji u pozadini pandemije. Pandemija, kao što smo već utvrdili, nije okončana. Virus se i dalje širi svijetom, ali uvjeti u kojima se širi više nisu isti: mutirao je u sojeve koji kod zaraženih izazivaju blažu kliničku sliku. Činjenice utvrdio Faktograf

11.05.2023. (15:00)

Zbogom covidu

Vlada proglasila kraj epidemije

Ukidaju se odluke Kriznog stožera koje su još na snazi o nošenju maski u bolnicama i ustanovama socijalne skrbi, iako ostaje preporuka da ih se i dalje nosi. Osobe koje su imunokompromitirane, koje imaju kronične i respiratorne bolesti, i dalje bi se trebale držati mjera. Osobama koje imaju nekakvu kroničnu bolest i onima koji su imunokompromitirani preporučuje se i dalje da se cijepe. Tportal

11.02.2023. (16:00)

Evo zašto su neki ljudi imuni

Znanstvenici otkrili protein u plućima koji se lijepi za virus covida-19 poput čička i imobilizira ga

COVID-19

Australski znanstvenici otkrili su protein u plućima koji se lijepi za virus covida-19 poput čička i imobilizira ga, što bi moglo objasniti zašto neki ljudi nikada nisu oboljeli od koronavirusa, a drugi su imali težu infekciju. Istraživanje je predvodio Greg Neely, profesor funkcionalne genomike iz Centra Charles Perkins pri Sveučilištu Sydney u suradnji s dr. Lipinom Loom i Matthewom Wallerom. Studija je objavljena u časopisu PLOS Biology, prenosi Guardian. “Naši podaci sugeriraju da bi više razine proteina LRRC15 rezultirale blažom infekcijom. Ovo je totalno ludo – da postoji prirodni imunološki receptor za koji nismo znali, a koji oblaže naša pluća te blokira i kontrolira virus”, rekao je Neely. Jutarnji

23.11.2022. (15:00)

Zbog neisplaćenih nadnica i straha od zaraze

Kineski radnici u “iPhone Cityju” sukobili se s državnim odredima za provedbu anti Covid-19 mjera

iPhone production targets report not accurate, says Foxconn - 9to5Mac

Više stotina radnika u Kini koji proizvode Appleove mobitele sukobili su se sa snagama sigurnosti zaduženima za provođenje strogih Covid-19 epidemioloških restrikcija. Prosvjedi su izbili tijekom noći zbog neisplaćenih nadnica i straha od infekcije. Nakon dolaska interventne policije više je radnika ozlijeđeno. Tenzije u “iPhone Cityju” – mjestu koje zapošljava 200.000 ljudi – počele su s lockdownom u listopadu. Od tada su mnogi zaposlenici završili u izolaciji, što znači da su bili osuđeni na spartanske obroke i potragu za lijekovima. Mnogi zaposlenici počeli su bježati iz dormitorija, specijalnih nastambi koje prvenstveno služe kao spavaonice za radnike. Posljednjih tjedana Foxconn je počeo nuditi neobično visoke plaće kako bi nadomjestio frustrirane i preplašene radnike, dok se lokalne vlasti fokusiraju na zaustavljanje nereda. U Foxconnovoj tvornici proizvodi se veći dio najskupljih iPhone 14 modela, a Apple je već upozorio kako pred blagdane očekuje smanjenje isporuka. Jutarnji

24.04.2022. (15:00)

Kad država od tebe pravi majmuna...

Koronavirus se širi zrakom, a Kinezi ga pokušavaju zaustaviti metalnim kavezima

Šangaj, najveći grad u Kini i njezino najvažnije gospodarsko središte, protiv najgore epidemiološke situacije u zemlji dosad bori se politikom koja nastoji testirati, pronaći, a zatim prisilno sve ljude koji budu pozitivni premjestiti u centralizirane karantene. Suočene s novim izbijanjem Covida-19, gradske vlasti počele su postavljati metalne ograde pred ulaze u stambene zgrade u kojima ima zaraženih kako bi spriječile ljude da napuste zgradu. Jutarnji