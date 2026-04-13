Operacija: uspješna, sustav: na aparatima
Globalna dijagnoza: Zašto su bolnice ostale u “dugom covidu”?
Iako su pandemijske mjere davno ukinute, svjetski zdravstveni sustavi bilježe povijesni pad učinkovitosti. Unatoč rekordnim ulaganjima i povećanju broja zaposlenih, produktivnost opada: pacijenti su bolesniji zbog odgađanja pregleda, a medicinsko osoblje je iscrpljeno i manje iskusno. Rezultat je začarani krug — pretrpani hitni prijemi, dramatično duge liste čekanja i kritična popunjenost kreveta koja doseže i 96%. Problem nije u novcu, već u strukturnom zagušenju i starenju populacije, što prisiljava bolnice na uvođenje modela kućnog liječenja kako bi sustav uopće opstao. Jutarnji prenosi The Economist.