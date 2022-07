“Ljudi nas, koji cijeli Advent stojimo na zimi i radimo, pitaju zašto su kobasice ili piće skupi. Pa bit ću iskren, zato što mi u biti plaćamo reket!” – otvoreno to kaže jedan ugostitelj koji više godina prodaje na zagrebačkom Adventu. On je očajan jer nema šanse da direktno od Zagreba dobije lokaciju. “Svake godine dižu cijenu, a vi nemate izbora jer morate ići preko njih ako hoćete raditi.” To nije sve. Kad potpisuju ugovor, obvezuju se i na sponzorske ugovore. Primjerice, da moraju prodavati određeni brend pića, ali od toga nemaju ništa. Novac od sponzorstva ne ide tom ugostitelju, nego nekom od “kraljeva” – istražuje Ivan Pandžić za 24 sata.