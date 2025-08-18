Paolo Sorrentino u Sarajevu: Brzo snimam jer volim što prije otići kući gledati nogomet, producenti me vole jer im štedim novac - Monitor.hr
Nije bitna brzina već efikasnost

Paolo Sorrentino u Sarajevu: Brzo snimam jer volim što prije otići kući gledati nogomet, producenti me vole jer im štedim novac

Moji filmovi su o osjećajima, ne o zombijima i drugim katastrofama. Prikazuju ljude, njihove probleme i unutrašnji svijet. Kako to predstaviti na platnu? Film je tu dobar jer na raspolaganju imate niz trikova – muziku, glumce, svjetlo, kameru… Možete poput mađioničara stvarati iluziju. No, i mađioničar ne radi ništa magično, samo se koristi trikovima. Tako i filmaši. Problem je u tome što te trikove ne možete naučiti iz knjige, morate ih znati i osjećati. Sva umjetnost je na kraju rezultat boli i patnje. Sreća i zabava nisu loši, ali od njih nikada ne nastane umjetničko djelo zanimljivo srcu. Skeptičan sam prema ljudima koji govore da imaju neki plan. Osobno, ne volim imati ciljeve ispred sebe. Ostajem kod kuće ne radeći ništa, sve dok mi se nešto ne rodi u glavi, što postane moja opsesija… rekao je Sorrentino na masterclassu u Sarajevu, gdje je jedan od dobitnika Počasnog Srca Sarajeva. Urban Magazin


Radić o novom filmu Sorrentina: Zbrzan projekt bez pravih temelja

Autor razvikanih, (gotovo) ultimativno felinijevskih filmova “Velika ljepota” i “Mladost” i u “Parthenope” se bavi svojim glavnim temama i motivima – ljepotom, mladošću, erosom uopće, protokom vremena, sjećanjima – samo što je sve to povezano s njegovim rodnim gradom Napuljem. I u novom filmu Napulj (u samoj završnici i Napoli) igraju važnu ulogu; naime, naslovna djevojka Parthenope dobila je ime po sireni koju je prema rimskoj mitologiji Jupiter pretvorio u grad Napulj. Riječ je dakle o filmu-kronici jednog lika, filmu koji bi htio, bar do neke mjere, biti i kronika Napulja, a sve to na način da se apstraktno-alegorijsko – neki bi možda rekli i promitsko – poveže s konkretno-biografskim. Koncepcija moguće na papiru zvuči dobro, ali u konačnoj realizaciji rezultirala je uvelike promašenim ostvarenjem. Damir Radić za Novosti

Novi film Paola Sorrentina na Netflixu

“The Hand of God” je najosobniji film talijanskog redatelja dosad, i jedan od najboljih. Film je nostalgična autobiografska posveta njegovu dječaštvu i mladosti u Napulju 80-ih, obilježenom filmovima, erotskim fantazijama i Maradonom, koji je za Napolitance bio Bog čak i kad je dao gol rukom. Film je nastao pod izrazitim utjecajem Federica Fellinija, Sorrentinova najvećeg formativnog uzora. Ako je “Velika ljepota” bila Sorrentinov “Slatki život”, “The Hand Of God” je njegov “Amarcord” – piše Marko Njegić. Slobodna

Miljenko Jergović: Sorrentino je pokazao erotiku autoriteta i kako je u 21. stoljeću jednostavno izazvati vjerski rat

“U devetoj epizodi “Novoga pape”, premijerno prikazanoj sredinom veljače 2020, Paolo Sorrentino svom zadivljenom gledatelju u samo nekoliko sudbinskih poteza i u nizu savršeno dizajniranih, a tako tačnih i istinitih slika pokaže koliko je ne samo jednostavno izazvati u današnjem svijetu vjerski rat, nego i koliko su forma i žanr vjerskoga rata svojstveni duhu dvadeset i prvog stoljeća, mnogo više nego ozloglašenom i zamračenom srednjem vijeku”, piše Miljenko Jergović, Jutarnji.

Izvještaj iz Venecije: Jude Law hladan i manipulativan u ulozi ‘Mladog Pape’

Izvan natjecateljskog programa 73. venecijanskog filmskog festivala prikazane su prve dvije jednosatne epizode televizijske serije The Young Pope oskarovca Paola Sorrentina. “Jude Law se pojavljuje u svojoj do sada najfinijoj ulozi kao manipulantan, emotivno hladan konzervativni poglavar crkve koji sebe proglašava Bogom”, piše Marina Richter, Monitorova dopisnica s filmskog festivala u Veneciji. Monitor

U okviru vantakmičarskog programa 73. venecijanskog filmskog festivala, 3. septembra su zajedno prikazane prve dve jednosatne epizode televizijske serije The Young Pope oskarovca Paola Sorrentina (napisao je i scenario) koja će se od 10. oktobra emitovati u šest zemalja (Italija, Nemačka, Velika Britanija, Irska, Austrija i Francuska) na kanalima Sky Atlantic i Canal+.

Lenny Belard (Jude Law) je prvi američki Papa iz konzervativne struje katoličke crkve što je evidentno i iz odluke da uzme papsko ime Pius (XIII), tradicionalno vezano za tvrdu politiku Vatikana. Na položaj najmoćnijeg čoveka katoličke crkve Belard dolazi iz naivnog verovanja Kardinalskog zbora da će njegovim izborom imati više moći nad odlukama u Vatikanu i uz minuciozno pripremljenu medijsku kampanju orkestriranu od strane kardinala Voiella, vatikanskog državnog tajnika (odličan Silvio Orlando), polazi im za rukom Belardov pontifikat. Pogrešnom procenom situacije u kojoj su opasnost videli od izbora kardinala Michaela Spensera (James Cromwell) i podmetanjem njegovog mladog protežea, sveštenici ne samo da ne dobijaju željenu kontrolu, već jedan za drugim počinju da gube sigurnost svojih položaja. Pius XIII je beskompromisan, otporan na humor i nezainteresovan da stekne prijatelje. Tako će naprimer prekinuti zabranu pušenja koju je u Vatikanu uveo Ivan Pavao II, ali samo za sebe i sestru Mary (Diane Keaton), časnu sestru koja ga je podizala u sirotištu i koju je po imenovanju za Papu helikopterom ‘dodžetovao’ u Vatikan da mu služi kao desna ruka.

Od prvog dana Belard će sveštenstvu i kaluđericama doneti glavobolju grubim ponašanjem i stavovima. Za doručak će zahtevati Cherry Coke, odbaciće većinu predloga državnog tajnika i odbiće sve intervjue i televizijske termine, zato što ne želi da mu iko vidi lice. Istovremeno će uceniti vatikanskog ispovednika da mu prenosi najskrivenije tajne sveštenstva.

Kako se priča odvija, uloga sestre Mary se sve više kristališe. Ostavljen od svojih hippy roditelja kao beba, Belarda zajedno sa još jednim dečakom, u katoličkom sirotištu podiže sestra Mary, jaka ličnost koja će obojicu motivisati na karijeru u crkvu. Taj drugi dečak je kardinal Dussolier koji se takođe nalazu u Vatikanu i na čiji uticaj na događaje koji slede treba računati.

Komičnih elemenata u seriji postoji i onu su pre svega ugrađeni u uloge italijanskih glumaca u okviru najvišeg sveštenstva. I pored toga bi bilo preterano jednostavno Mladog Papu uporediti sa ‘Habemus Papam’ Nannija Morettija, što je moglo da se pročita u nekim kritikama ovih dana. Moretti je svesno gradio komediju, a to kod Sorrentina nije slučaj. Jude Law se pojavljuje u svojoj do sada najfinijoj ulozi kao manipulantan, emotivno hladan konzervativni poglavar crkve koji sebe proglašava Bogom. Ovo je, makar prema onome viđenom u Veneciji, velika televizijska preporuka.

Takođe van konkurencije prikazan je i Bleeder kvebeškog reditelja Philippa Falardeaua (prema Wepnerovom nadimku ‘The Bayonne Bleeder’) sa Lievom Schreiberom, Elisabeth Moss, Naomi Watts, Ronom Perlmanom i Michaelom Rappaportom u glavnim ulogama.

Nekadašnjeg šampiona teškaške kategorije u boksu Chucka Wepnera najviše pamte po legendarnom meču sa Muhammadom Alijem 1975. u u kome je izdržao 15 rundi na nogama, svega 19 sekundi pred oglašavanje kraja meča. Malo manje se zna da su Wepnerova izdržljivost, duh, disciplina i veliko srce inspirisali Silvestera Stallonea da napiše scenario za film ‘Rocky’, što je jedan od detalja koji će u filmu ‘Bleeder’ biti polazna tačka čitave radnje. Liev Schreiber je skoro neprepoznatljiv Wepnera sa dramatičnim brkovima 1970-ih, zalizanon, proređenom kosom. ,

Nakinđuren zlatom, u bundama i tesnim kariranim pantalonama, koliko god da je na liniji klišea kojih u ovome filmu ne manjka, njegov look se slaže sa likom švalera iz sredine naseljene probisvetima, sirotinjom i radničkom klasom. Uz izvanredne kostime Vicki Farrell, jedna inače bezbojno ispričana naracija dobija estetski vizuelnu dinamiku. Kompliment ide i na adresu Corey Allena Jacksona za muziku u filmu i produkcijski dizajn Inbal Weinberger (‘The place beyond the pines’, ‘Blue Valentine’, ‘Beasts of no Nation’).

Wepner je iz Bayonna, nezgodnog kraja u New Jerseyu u kome je naučio da pesničenje rešava probleme. U filmu ga upoznajemo kao odraslog čoveka koji već nosi titulu šampiona New Jerseya, usput se izdržavajući poslom slobodnog trgovca pićem. Oženjen, ali notorično neveran, on svoju suprugu Philis (Elisabeth Moss) godinama stavlja na probu i na kraju ostaje bez prijateljstva jedine osobe koja ga je bezuslovno podržavala.

Falardeau se jedva dotiče Wepnerovog uspeha i čitavu priču bazira na njegovom rapidnom padu od junaka New Jerseya, do čoveka nerealnih očekivanja koji živi van svojih mogućnosti u svetu fantazije o holivudskom uspehu baziranom na Rocky-ju. Afere, droge, sumnjivi poslovi, ‘cirkuske borbe’ u ringu sa medvedima i konačno zatvorska kazna, to bi bila opisna putanja dešavanja u filmu. Scenario Jeffa Feuerzeiga i Jerryja Stahla nije tanak, ali nije ni uzbudljiv. Sve što se dešava, dešava se jednom ravnom linijom sa puno već viđenih stanica. Ljubavna priča je takođe tu – Wepnerovu drugu ženu koja ga je izvukla iz problema igra Schreiberova žena u stvarnom životu Naomi Watts.

Odličan kasting se ne prepoznaje toliko u izboru glumaca za glavne role koliko u zaposedanju uloga za likove Silvestera Stallonea (Morgan Spector) i Muhammada Alija (Pooch Hall), koji ne samo da su njihove fizičke kopije, već znaju i da glume.

Marina D. Richter je filmska kritičarka i novinarka iz Beograda koja već dvadeset godina živi i radi u Beču. Od 2004. je specijalni dopisnik beogradskog dnevnog lista Politika za rubriku kulture. Redovno surađuje s austrijskim portalom Artmagazine.cc, a piše i za razne austrijske publikacije kao slobodni novinar.

‘Mladost’, film autora koji je već snimio dosta bolji film

Youth je sam za sebe film koji zaslužuje preporuku zbog ambijenta, vizuala, muzike, glume i humora, pa čak i kao meditacija o umetnosti i životu. Sitne banalnosti su iritantne, ali podnošljive. Međutim, ovo je film autora koji je već snimio dosta bolji film. Još gore, Youth na taj bolji film liči i stalno ga priziva u sećanje, ali ga ne dostiže”, piše Monitorov kritičar Marko Stojiljković o novom filmu Paola Sorrentina. Monitor

‘Mladost’, film autora koji je već snimio dosta bolji film

Pre nego što počnete sa čitanjem kritike, otkriću vam nešto: ne postoji objektivna kritika zato što ne postoje objektivni i transparentni kriteriji šta nešto čini dobrim filmom. Opet, kritika takođe nije mlaćenje prazne slame, ljudi koji to pišu su ljudi sa određenim znanjem, iskustvom i integritetom, možda čak i ljudi od autoriteta i treba im verovati da to što rade, rade pošteno i bez računa i zadnjih namera.

Čemu ovaj uvod? Zato što je novi Sorrentinov film Youth izuzetno pipav za analizu, kritiku, ocenu i procenu, jer kako god da ga se uhvatimo – nije dobro i pošteno. Evo osnovne dileme: može li se on gledati odvojeno ili se mora gledati u određenom kontekstu, odnosno u kontekstu Sorrentinovog prethodnog filma La grande bellezza? Koji je od ta dva pristupa ispravan? Zašto biramo jedan ili drugi. Reći ću odmah da sam Sorrentinov fan i da La grande bellezzu smatram remek-delom, iako mi je potcenjeni This Must Be The Place čak i draži na osobnom (ex-darkerskom) nivou, i da sam žestoko “navijao” da mi se Youth ne samo svidi, nego da bude film koji će me odneti i koji će svakako biti samostalno izdržati test postojanosti. Nisam to dobio (pre svega u smislu samostalnosti i postojanosti filma) i zbog toga sam pomalo razočaran, iako Youth nikako nije loš film.

Eh, samo je neujednačen, rasplinutih ideja, pseudo-pametan, dosta često nespretno napisan (zbog jezičke barijere). Više od svega, deluje kao nastavak La grande bellezze, drugi deo nekakve trilogije ili tetralogije u kojoj će Sorrentino obraditi još neke od filozofskih i “filozofskih” tema (ima razlike!). Tako smo imali lepotu, sada mladost, možemo anticipirati još ljubav ili zdravlje, ali možda se i neka druga tema uvuče. Zanimljivo je primetiti da u oba za sada snimljena filma junaci jure za naslovnim pojmom koji je nedefinisan i eteričan, pa im izmiče.

Kao što je pisac Jep tragao za velikom lepotom kao smislom, tako sada imamo dva starija gospodina koji tuđu mladost mogu samo gledati, a svoje se sećati. Obojica su kreativci u svojevrsnoj blokadi. Kompozitor i dirigent Fred Ballinger (Caine) je svoju prihvatio i od nje ne odstupa jer su u pitanju lični razlozi, pa se zato upinje da odbije poziv britanske krune da još jednom diriguje svoju najpoznatiju kompoziciju za prinčev rođendan i za to dobije titulu. Sa druge strane, reditelj Mick Boyle (Keitel) se trudi da svoju po svaku cenu razbije i posle serije loših, tipično staračkih filmova snimi onaj jedan poslednji, testamentarni. Njih dvojica imaju svaki svoj deo zapleta, a povezuje ih i treći. Oni su prijatelji još od mladosti i brak njihove dece, Fredove kćerke Lene (Weisz) i Mickovog sina Juliana (Stoppard) se raspada jer se potonji zaljubio u “najbeznačajniju osobu na svetu” pop-pevačicu Palomu Faith (igra samu sebe, pomalo drveno). Osim ta tri zapleta (uslovno rečeno, pošto većina toga ostaje na nivou razgovora i rasprave), imamo još sijaset likova i manjih zapleta u specifičnom miljeu elitnog spa-resorta u švicarskim Alpima…

Tako imamo Miss Universe (Ghenea) koja je dobila boravak u hotelu u sklopu svoje nagrade. Imamo predebelog, astmatičnog bivšeg fudbalera sa tetovažom Marxa na leđima (asocijacija jasna). Imamo i mladog glumca Jimmyja (Dano) koji pati zbog toga što ga svi pamte po ulozi u robotskom kostimu, a on želi karijeru u art-kinematografiji i zbog toga se priprema za veoma zahtevnu ulogu u nekom nemačkom filmu (“payoff” tu je gotovo genijalan). Imamo i bračni par koji sedi za stolom i ne razgovara, profesionalnog alpinistu, radoznalog klinca, armiju Mickovih scenarista, simpatičnu maserku i još nešto gostiju, posluge, zabavljača i svega onoga što možemo očekivati na takvom mestu.

Sorrentino ostaje veran miljeu oko kojeg se vrti njegova kinematografija. Ne samo da opet imamo nekakvu društvenu elitu, nego su ti likovi zatvoreni u specifičnim “zlatnim kavezima”, što je posledica i njihovog društvenog statusa, ali i njihovog izabranog načina života koji ih praktično gura u paralelni svet. U tom smislu, nema neke drastične razlike između korumpiranog premijera, rock zvezde, pisca-posvuduše i ove dvojice starih kenjaca čiji se skoro svaki razgovor dotiče telesnih izlučevina. Uz milje ide i lokacija i ona je savršeno pogođena i oslikana: to je mesto na kojem bi njih dvojica letovala, taj spoj stare aristokratije, dekadencije i moderno-utilitarnog zdravstvenog štiha, sa sve “ukusnim”, a dozlaboga dosadnim zabavama na terasi. Ne, hotel ovde nije junak kao u The Grand Budapest Hotel Wesa Andersona, niti kao rimske ulice i spomenici u La grande bellezzi, ali je jedan okvir bez koga se ne može.

Još nešto tipično za Sorrentina su i filmske reference. Iako je film posvećen ove godine preminulom Francescu Rosiju, Youth se, kao i La grande bellezza, jako vezuje na Fellinija.

Prethodnik se u nekoliko ključnih tačaka nadovezivao na La dolce vita, ovde je to pak 8 ½, bilo kroz diskretne detalje, poput kostima i rekvizita, bilo kroz još jasnije aluzije (komentari na filmsku umetnost), bilo kroz nekoliko citiranih poetičnih scena. Znamo da Sorrentino izuzetno ceni i voli delo slavnog zemljaka i možda svog idola i citati nas nimalo ne iznenađuju.

Problem je što Sorrentino, stilom i idejom, citira samog sebe, odnosno svoj prethodni film.

Jedini očigledni odmak je ritam i tok filma, dok je La grande bellezza bila raštrkana (što je apsolutno odgovaralo temi), Youth je fokusiraniji i manje meandrirajući, pa stoga i pratljiviji.

Možda se u tome računalo i širu publiku, a možda je autor samo želeo da ispriča priču makar donekle koherentno i to mu uspeva. Youth je vrlo gladak i zabavan film sa vrlo raspoloženim i sjajno usmeravanim ionako odličnim glumcima, okupan u predivnim vizualima i popraćen odlično izabranom muzikom.

Problemi su na drugom mestu. Tema stvaralačke blokade ni u kom slučaju nije nova i Sorrentinu ona služi kao idealno ishodište da se šali na razne teme (što mu često uspeva) i da filozofira o svemu i svačemu. I to je legitimno kada autoru to ide od ruke i kada pazi da u svom filozofiranju zadrži određenu eleganciju. Sorrentinu je to uspevalo ranije, ali ne i sad, na ovom mestu. Nije to samo problem jezičke barijere koliko toga da autor jednostavno prečesto pokušava da kaže “nešto važno i veliko”, pa na dosta mesta to ispada usiljeno i seratorski (dakle, nimalo elegantno), a na par čak i ubedljivo banalno i stoga iritantno. Stičem utisak da je Sorrentino žarko želeo da ponovi iskustvo i uspeh svog prethodnog filma i ponudi ga nešto široj publici, ali se oko toga previše trudi, što ubija svaku poentu. Ipak valja snimiti nešto svežije.

Da se ne lažemo, Youth je sam za sebe film koji zaslužuje preporuku zbog ambijenta, vizuala, muzike, glume i humora, pa čak i kao meditacija o umetnosti i životu. Sitne banalnosti su iritantne, ali podnošljive. Međutim, ovo je film autora koji je već snimio dosta bolji film. Još gore, Youth na taj bolji film liči i stalno ga priziva u sećanje, ali ga ne dostiže.

Da ga je bilo ko drugi napisao i režirao, pohvalio bih trud. Ovako sam od Sorrentina ipak očekivao nešto bolje i originalnije. I ostao razočaran. (6/10)

Filmski kritičar Marko Stojiljković porijeklom je iz Beograda, a živi i radi u Sloveniji. Pratite ga i na blogu Film na dan.