Bog prašta, algoritam ne

“Čuđenje i senzacionalizam koji mediji, hrvatski i šire, redom iskazuju baveći se ovim temama ostavljaju stvar točno tamo gdje je bila i 2009. kada ishod klimatskih pregovora nije bio dovoljna senzacija da bi se oni njima bavili. I uragani i poplave i suše i oluje i požari “stoljeća” koji se redaju gotovo svakodnevno postaju samo novi “clickbait”, štiteći nas od bilo kakve stvarne akcije. Mi kao konzumenti takvog sadržaja nastavljamo pristajati na neracionalnost koju nam nude, sve dok kao vrsta ne postanemo tek statistika u odjeljenju ‘gubitak bioraznolikosti'”, upozorava H-Alter.