Bog prašta, algoritam ne

Papa Lav XIV. osudio je clickbait kao “ponižavajuću praksu” novinarstva te pozvao na odgovornu i etičnu komunikaciju. U govoru predstavnicima svjetskih novinskih agencija naglasio je važnost slobodnog pristupa informacijama, posebno pohvalivši ratne izvjestitelje iz Gaze i Ukrajine. Upozorio je i na opasnosti umjetne inteligencije u medijima, istaknuvši da tehnologija ne smije zamijeniti ljude. Novinare je pozvao da budu “protuotrov” širenju dezinformacija te da nikada ne prodaju svoj profesionalni integritet. The Guardian, Index


