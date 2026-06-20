Kad svinja postane previše ljudska za zakonodavce, a taman za operacijsku salu

Iran je jedina država u svijetu u kojoj je prodaja bubrega legalna, zbog čega ne postoje liste čekanja za transplantaciju bubrega. Mnogi se za prodaju bubrega odlučuju zbog financijskih problema, a Svjetska zdravstvena organizacija se protivi tome i smatra da bi prodaja bubrega trebala biti zabranjena. Svake godine u Iranu se obavi oko 2 700 transplantacija bubrega, a u 55 posto operacija bubrege su prodali živi donatori. Dnevnik.hr, Fox News