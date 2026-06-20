Paradoks regenerativne medicine: Lakše u čovjeka presađujemo svinjski bubreg nego što u svinji uzgajamo ljudski - Monitor.hr
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Kad svinja postane previše ljudska za zakonodavce, a taman za operacijsku salu

Paradoks regenerativne medicine: Lakše u čovjeka presađujemo svinjski bubreg nego što u svinji uzgajamo ljudski

Ksenotransplantacija, odnosno presađivanje genetički modificiranih svinjskih organa u ljude, ubrzano prelazi iz laboratorija u klinička ispitivanja. Pomoću CRISPR tehnologije, znanstvenici mijenjaju svinjski genom kako bi spriječili imunosno odbacivanje i uklonili opasne retroviruse, što otvara nadu za tisuće pacijenata na listama čekanja. Međutim, alternativna strategija – uzgoj ljudskih organa unutar svinjskih embrija (stvaranje kimera) – nailazi na stroge regulatorne i etičke blokade u SAD-u. Dok medicina lakše prihvaća prilagođeni životinjski organ u ljudskom tijelu nego obrnuto, budućnost donosi mješavinu bioinženjeringa, organoida i ksenotransplantacije. U tom prijelazu iz čekanja organa u njihovo projektiranje, etika ne smije biti slijepa kočnica, već precizan regulator koji prati moćnu biologiju. Igor Berecki za Bug


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