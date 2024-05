Pauci kruže i ne gledaju razliku

Ponekad zakon i sudove ne zanima tko je parkirao već tko je vlasnik, a također ih ne zanima tko je vlasnik koje nekretnine ispred koje je nepropisno parkirano, već samo tko je vozač koji je parkirao. Vrlo se pomno i detaljno navodi u Zakonu o sigurnosti prometa na cestama gdje to vozač ne smije zaustaviti ili parkirati vozilo i propisuje se dakako, novčana kazna za vozača (ne vlasnika vozila). U probleme s parkiranjem ubrajaju se i oni kojima se drugim vozačima blokira mogućnost da iziđu sa svog parkirnog mjesta, iz garaže, dvorišta… I tu dolazimo do zabrane zaustavljanja i parkiranja ispred kolnog ulaza u zgradu, sklonište, dvorište ili garažu. Može li se kazniti vozač koji se ogriješio o zabranu parkiranja ispred kolnog ulaza u vlastito dvorište, odnosno vlastitu garažu? Ne da se može, nego se to i čini, opisuju slučaj na Reviji HAK.