Ukratko, za uništavanje planeta i prevare

Ministarstvo unutarnjih poslova uputilo je u proceduru prijedlog izmjena Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira kojom se kazne drastično povećavaju. Dosad je najviša kazna za neke prekršaje bila 170 eura, a po MUP-ovom prijedlogu gornji će prag ubuduće biti čak 4000 eura, otkriva Novi list. Riječ je, prije svega, o isticanju simbola ili izvikivanju ustaških ili nacističkih pokliča. No, ista kazna prijeti i onima koji šire lažne vijesti, roditeljima čija loše odgojena djeca krše javni red i mir te osobama koje vrijeđaju službene organe. Za tučnjavu i svađu na javnom mjestu pak može se dobiti do 2000 eura kazne, a za opijanje na javnom mjestu i davanje alkohola maloljetnicima do 1000 eura. Danica