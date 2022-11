"Putin nije savladao lekcije iz povijesti, inače bi znao za naše partizane. Staljin ih je jako dobro upoznao"

Ukrajinska vojska pronašla je nakon oslobađanja Hersona velik broj uništene i pokvarene neprijateljske tehnike na području međunarodne zračne luke u Černobaivki. Među ostalim, pronađen je najsuvremeniji ruski radarski sustav Podlet-K1 kojim se ruska vojska koristi kao dopunu sustavima protuzračne obrane tipa S-400 na važnim pravcima. Podlet-K1 je, prema navodima na web stranicama ruskog državnog izvoznika oružja, automatizirani 3D radar dizajniran za ugradnju u automatizirane i ručne upravljačke sustave protuzračne obrane za otkrivanje, praćenje, identifikaciju, upravljanje koordinatama i dobivanje svih relevantnih informacija o letu potencijalne prijetnje na malim visinama i šumovitom i umjereno neravnom terenu te u okruženju s elektroničkim ometanjem i intenzivnom paljbom. Tportal

#Ukraine: A valuable Russian 48Ya6-K1 Podlet-K1 low-altitude S-band surveillance radar was found destroyed in the vicinity of Chornobaivka Airport, #Kherson Oblast. pic.twitter.com/7Cp2wjD6VW

