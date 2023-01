Borba do zadnjeg daha

Dva žarišta dječje paralize utvrđena su u Kongu, izvijestila je Svjetska zdravstvena organizacija i upozorila na veliku opasnost od širenja zaraze. Snažan je ovo udarac u pokušaju eliminiranja ove bolesti – globalna vakcinacija suzbila je dječju paralizu na Nigeriju, Pakistan i Afganistan gdje je ova bolest endemična. U Kongu su posljednji slučajevi bili zabilježeni 2012. godine, no prošli tjedan potvrđeni su slučajevi dječje paralize u Siriji i sada u jugozapadnoj Africi. WHO se nadao izbrisati ovu bolest do 2000. godine. BBC