Paul Bradbury objavio 25 razloga zašto NE posjetiti Dalmatinsku zagoru - Monitor.hr
Danas (10:00)

Ne želi da vam bude lijepo kao njemu

Paul Bradbury objavio 25 razloga zašto NE posjetiti Dalmatinsku zagoru

Hrvatski turistički promotor i najpoznatiji Britanac s hrvatskom adresom Paul Bradbury, koristeći se obrnutom psihologijom, čitateljima poručuje da zaobiđu ovaj kraj, no zapravo otkriva njegove najjače adute. Iza ironičnih tvrdnji skrivaju se priče o bogatoj tradiciji, poput Sinjske alke i mlinica na Grabu, te prirodnim ljepotama poput špilje Vranjače i izvora Cetine. Tekst ističe vrhunsku gastronomiju (žabe, arambašiće, janjetinu), arheološka nalazišta u Trilju, filmski Klis te procvat luksuznog turizma. Index


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Po kojoj logici Hitna za nedostatak sanitarnih vozila okrivljuje - pacijente?

Hitna pomoć često odbija doći po starije ljude koji žive u ruralnim dalmatinskim krajevima

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U obrovačkom kraju bilježimo slučaj koji oslikava nefunkcionalnost hrvatskoga zdravstvenog sustava. Ženi od šezdesetak godina, koja je srčana bolesnica, test na Covid – 19 pokazao je pozitivan rezultat. Stanje joj se počelo pogoršavati, a temperatura rasti. U panici je nazvala kćer koja živi u Zagrebu. Zbog nemogućnosti da majci pomogne i osigura joj prijevoz do bolnice, kći  je nazvala Hitnu pomoć te na telefon dobila ispostavu u Zadru jer Obrovac nema svoju. Radnica koja prima pozive odbila je poslati vozilo te je docirala sugovornici kako je “njena dužnost da se brine o majci”. Nakon inzistiranja, medicinska radnica je nevoljko odlučila da će ipak poslati vozilo uz neumjesnu napomenu: “Vi ćete biti krivi ukoliko se dogodi neka prometna nesreća i netko pogine jer ja nemam drugo vozilo za poslati”. Ovu priču ispričala nam je upravo kći žene koja se morala boriti kako bi svojoj majci osigurala njeno zajamčeno pravo. Novosti

24.10.2021. (09:00)

Čokoladom do prosperiteta

Slavna tvrtka iz Belgije sklopila posao u Zagori, zaposlit će 120 ljudi i vratiti raseljene obitelji!

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Operacija megavat

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18.05.2015. (18:05)

Dalmatinskom zagorom haraju ‘vukopsi’: "Te su beštije strojevi za ubijanje"