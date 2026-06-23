Ne želi da vam bude lijepo kao njemu
Paul Bradbury objavio 25 razloga zašto NE posjetiti Dalmatinsku zagoru
Hrvatski turistički promotor i najpoznatiji Britanac s hrvatskom adresom Paul Bradbury, koristeći se obrnutom psihologijom, čitateljima poručuje da zaobiđu ovaj kraj, no zapravo otkriva njegove najjače adute. Iza ironičnih tvrdnji skrivaju se priče o bogatoj tradiciji, poput Sinjske alke i mlinica na Grabu, te prirodnim ljepotama poput špilje Vranjače i izvora Cetine. Tekst ističe vrhunsku gastronomiju (žabe, arambašiće, janjetinu), arheološka nalazišta u Trilju, filmski Klis te procvat luksuznog turizma. Index