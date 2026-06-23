Ne želi da vam bude lijepo kao njemu

U obrovačkom kraju bilježimo slučaj koji oslikava nefunkcionalnost hrvatskoga zdravstvenog sustava. Ženi od šezdesetak godina, koja je srčana bolesnica, test na Covid – 19 pokazao je pozitivan rezultat. Stanje joj se počelo pogoršavati, a temperatura rasti. U panici je nazvala kćer koja živi u Zagrebu. Zbog nemogućnosti da majci pomogne i osigura joj prijevoz do bolnice, kći je nazvala Hitnu pomoć te na telefon dobila ispostavu u Zadru jer Obrovac nema svoju. Radnica koja prima pozive odbila je poslati vozilo te je docirala sugovornici kako je “njena dužnost da se brine o majci”. Nakon inzistiranja, medicinska radnica je nevoljko odlučila da će ipak poslati vozilo uz neumjesnu napomenu: “Vi ćete biti krivi ukoliko se dogodi neka prometna nesreća i netko pogine jer ja nemam drugo vozilo za poslati”. Ovu priču ispričala nam je upravo kći žene koja se morala boriti kako bi svojoj majci osigurala njeno zajamčeno pravo. Novosti