Što je zapravo autor htio reći?

„Hrvatska predsjednica je 2015. izjavila da s Orbanom neće previše pričati o temi Ina-MOL jer ‘nije u domeni mojih nadležnosti’ te je ‘izrazila nadu da taj problem neće negativno obilježavati odnose Mađarske i Hrvatske’. Dvije godine kasnije: Kolindin bliski politički saveznik Orban naređuje blokadu ulaska Hrvatske u OECD zbog MOL-a. Hrvatska predsjednica izjavljuje da je iznenađena. Naivan čovjek bi pomislio da je to najgore od mađaronske politike KGK, no iskustvo nas je naučilo da predsjednica uvijek može niže. Na to nije trebalo dugo čekati, s obzirom na to da je danas stigla u službeni posjet Budimpešti, prethodno najavivši da će s mađarskim vrhom ozbiljno razgovarati o njihovoj blokadi Hrvatske. Nakon što se sastala s Orbanom, hrvatska predsjednica je mrtva-hladna izjavila: ‘Mađarska ne ucjenjuje RH, nego štiti svoje interese!’ Da je tu izjavu dao Orbanov inoministar, glasnogovornik ili tajnica, bilo bi to posve razumljivo i logično“, komentira Gordan Duhaček.