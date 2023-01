Taman paše

„Altur Mur“ snimio je orkestar od čak 22 člana koji je u ovih devet kompozicija ugurao toliko toga da ćete nove detalje otkrivati i poslije dvoznamenkastog broja preslušavanja. Glavnu riječ najčešće vode puhači, ali to nikako ne znači da ostali instrumentalisti nisu dobili priliku pokazati što znaju pa perkusionistički dvojac Nenad Kovačić i Mario Petrinjak bez problema vlada nepravilnim, za određene dijelove Balkana tipičnim ritmovima, ‘čuva leđa’ u vrlo zahtjevnim jazz (i ne samo jazz) improvizacijama, a gitarist Josip Šustić povremenim distorziranim pasažima evocira radove Johna McLaughlina na mitskim pločama Milesa Davisa „Bitches Brew“ ili „A Tribute to Jack Johnson“. Ravno do dna