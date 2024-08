Serije s porukom, ali dobre

Sinoć je održana dodjela Emmy nagrada za najbolje TV serije. Igra prijestolja je nakon pet sezona konačno osvojila kipić za najbolju dramsku seriju, a dobili su nagrade i za scenarij, režiju i za sporednu ulogu – Peter Dinklage. Veep i Julia Louis-Dreyfus skinuli su s trona naj komedije Modernu obitelj, a Frances McDormand i Richard Jenkins nagrađeni su za uloge u Olive Kitteredge. Jon Hamm dobio je svoj prvi Emmy za ulogu Dona Drapera, a Viola Davis je postala prva Afroamerikanka koja je osvojila Emmy za ulogu u dramskoj serij, za How to Get Away with Murder. CNN