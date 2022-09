Tigrovi Silicijske doline

eBay prekida dugogodišnju suradnju sa servisom za plaćanje PayPal, s čime će početi ove godine u Sjevernoj Americi, a preko PayPala će se na Bayu moći plaćati do 2023. godine. eBay je kao novog partnera izabrao nizozemsku kompaniju Adyen koja već surađuje s velikim tehnološkim tvrtkama poput Ubera i Netflixa, a promjena bi trebala smanjiti troškove trgovcima te ponuditi više opcija plaćanja za kupce, piše Nasdaq. Yahoo analizira zašto je ovo zapravo dobro za PayPal, CNBC objašnjava zašto je do promjene uopće došlo, a Seeking Alpha misli da to nije toliko drastična promjena.