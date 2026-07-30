Manje Hollywooda, više emocija

Na 32. Sarajevo Film Festivalu u četiri natjecateljska programa bit će prikazan 51 film, uz jedan film izvan konkurencije. Program obuhvaća dugometražne igrane, dokumentarne, kratke igrane i studentske filmove odabrane među 1215 prijava pod vodstvom Izete Građević. Selekciju odlikuje izražena autorska raznolikost, hrabrost i snažna zastupljenost redateljica. Ukupno će biti prikazano 21 svjetska, 6 međunarodnih, 1 europska i 23 regionalne premijere. Festival potvrđuje vitalnost regionalne kinematografije te ulogu u građenju publike željne novih i drugačijih filmskih perspektiva. Journal… Festival kreće 14. kolovoza. HRT