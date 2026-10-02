Personalizirano cjepivo spriječilo povratak raka bubrega kod svih devet pacijenata u malom istraživanju - Monitor.hr
Danas (08:00)

Imunitet se bilda

Personalizirano cjepivo spriječilo povratak raka bubrega kod svih devet pacijenata u malom istraživanju

U malom kliničkom ispitivanju eksperimentalnog personaliziranog cjepiva protiv raka bubrega, bolest se tijekom trogodišnjeg praćenja nije vratila ni jednom od devet pacijenata visokog rizika. Cjepivo se izrađuje na temelju analize jedinstvenih neoantigena svakog tumora kako bi potaknulo imunološki sustav na uništavanje preostalih stanica raka. Iako su rezultati ohrabrujući i pokazuju dugotrajan imunološki odgovor uz blage nuspojave, znanstvenici pozivaju na oprez zbog malog uzorka i nedostatka kontrolne skupine. Veća istraživanja su već u tijeku kako bi se potvrdila stvarna učinkovitost ove terapije. Index


Slične vijesti

20.10.2025. (10:00)

Imunosni sustav uči karate protiv raka

Nanočestice koje sprječavaju rak – zasad kod miševa

: Novo cjepivo na bazi nanočestica, razvijeno na Sveučilištu Massachusetts, kod laboratorijskih miševa sprječava razvoj različitih tumora – melanoma, raka gušterače i trostruko negativnog raka dojke – s učinkom do 88 %. Cjepivo aktivira imunosni sustav, pripremajući T-stanice da napadnu tumore i spriječe njihovo širenje. Testovi pokazuju izvanredne stope preživljavanja i sprječavanje metastaza. Iako su rezultati ohrabrujući, trenutno su potvrđeni samo kod miševa, a prijenos na ljude još nije dokazan. Index

08.04.2018. (00:30)

Rak bi se za nekoliko godina mogao liječiti ‘cjepivom’

Znanstvenici sa Stanforda nedavno su proveli uspješno istraživanje o liječenju raka cjepivom u kojemu je 97% miševa uspješno izliječeno, a sada traže ljudske volontere za novo najsuvremenije medicinsko istraživanje, javlja SFgate. Novi tretman nije cjepivo u pravom smislu koje stvara trajan imunitet, no sličnost je u tome što se injekcijom u tijelo oboljelog unose imunološki stimulatori koji aktiviraju T stanice imunološkog sustava kako bi se tumor uklonio kroz tijelo. No, tretman ne djeluje na sve vrste raka, jer imunološki sustav drugačije utječe na različite tipove tumora. Lider