Imunitet se bilda
Personalizirano cjepivo spriječilo povratak raka bubrega kod svih devet pacijenata u malom istraživanju
U malom kliničkom ispitivanju eksperimentalnog personaliziranog cjepiva protiv raka bubrega, bolest se tijekom trogodišnjeg praćenja nije vratila ni jednom od devet pacijenata visokog rizika. Cjepivo se izrađuje na temelju analize jedinstvenih neoantigena svakog tumora kako bi potaknulo imunološki sustav na uništavanje preostalih stanica raka. Iako su rezultati ohrabrujući i pokazuju dugotrajan imunološki odgovor uz blage nuspojave, znanstvenici pozivaju na oprez zbog malog uzorka i nedostatka kontrolne skupine. Veća istraživanja su već u tijeku kako bi se potvrdila stvarna učinkovitost ove terapije. Index