Imunosni sustav uči karate protiv raka

Znanstvenici sa Stanforda nedavno su proveli uspješno istraživanje o liječenju raka cjepivom u kojemu je 97% miševa uspješno izliječeno, a sada traže ljudske volontere za novo najsuvremenije medicinsko istraživanje, javlja SFgate. Novi tretman nije cjepivo u pravom smislu koje stvara trajan imunitet, no sličnost je u tome što se injekcijom u tijelo oboljelog unose imunološki stimulatori koji aktiviraju T stanice imunološkog sustava kako bi se tumor uklonio kroz tijelo. No, tretman ne djeluje na sve vrste raka, jer imunološki sustav drugačije utječe na različite tipove tumora. Lider