Imunosni sustav uči karate protiv raka

Nanočestice koje sprječavaju rak – zasad kod miševa

: Novo cjepivo na bazi nanočestica, razvijeno na Sveučilištu Massachusetts, kod laboratorijskih miševa sprječava razvoj različitih tumora – melanoma, raka gušterače i trostruko negativnog raka dojke – s učinkom do 88 %. Cjepivo aktivira imunosni sustav, pripremajući T-stanice da napadnu tumore i spriječe njihovo širenje. Testovi pokazuju izvanredne stope preživljavanja i sprječavanje metastaza. Iako su rezultati ohrabrujući, trenutno su potvrđeni samo kod miševa, a prijenos na ljude još nije dokazan. Index


