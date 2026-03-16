Danas (12:00)
Da je barem tako jednostavno kao što zvuči
Pet online poslova koje možete započeti bez ikakvog ulaganja
Internet omogućuje pokretanje posla bez početnog kapitala i tehničkog znanja. Glavne su opcije:
- Drop shipping: Prodaja tuđih proizvoda bez skladišta; vi ste samo posrednik u marketingu.
- Affiliate marketing: Promoviranje tuđih poveznica uz proviziju od svake prodaje.
- Bloganje: Privlačenje publike sadržajem i zarada putem oglasa ili recenzija.
- YouTube: Kreiranje videozapisa i unovčavanje pregleda putem Google reklama i sponzora.
- Info-proizvodi: Prodaja vlastitog znanja kroz e-knjige ili tečajeve, što stvara pasivni prihod.