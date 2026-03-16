Danas (12:00)

Da je barem tako jednostavno kao što zvuči

Pet online poslova koje možete započeti bez ikakvog ulaganja

Internet omogućuje pokretanje posla bez početnog kapitala i tehničkog znanja. Glavne su opcije:

  • Drop shipping: Prodaja tuđih proizvoda bez skladišta; vi ste samo posrednik u marketingu.
  • Affiliate marketing: Promoviranje tuđih poveznica uz proviziju od svake prodaje.
  • Bloganje: Privlačenje publike sadržajem i zarada putem oglasa ili recenzija.
  • YouTube: Kreiranje videozapisa i unovčavanje pregleda putem Google reklama i sponzora.
  • Info-proizvodi: Prodaja vlastitog znanja kroz e-knjige ili tečajeve, što stvara pasivni prihod.

The Balance


