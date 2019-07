Petrokemija: Neto dobit 29 milijuna kuna

Vlada je odlučila na neobičan način dokapitalizirati Petrokemiju s 450 milijuna kuna kako bi se kompanija koja je 80 posto u državnom vlasništvu obezvrijedila i jeftino prodala, kaže ekonomist i saborski zastupnik Ivan Lovrinović. Smatra on da se i u slučaju kutinske Petrokemije u kompaniji nagomilaju gubici, a onda ona postaje lak plijen za one koji su je iscrpili previsokim cijenama (plina) te da postoji grupa Borg koja nastoji u konačnici postići vlasničku strukturu u kojoj bi INA i PPD, odnosno, kako on kaže, Mađari i Rusi, imali više od 50 posto. Petrokemija, koja je prošla već nekoliko dokapitalizacija, je zadužena 820 milijuna kuna, cijena dionice 2. siječnja 2008. godine iznosila je 310 kuna, a danas je 14 kuna, pri čemu su mirovinski fondovi na dokapitalizaciji dosad izgubili 510 milijuna kuna. Slobodna