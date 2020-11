Sve same dobre velike vijesti

Eksperimentalno cjepivo protiv koronavirusa američkog farmakološkog diva Pfizera i njemačke tvrtke BioNTech ima 90-postotnu učinkovitost u sprječavanju covida-19, objavile su dvije kompanije u ponedjeljak, što je golema prekretnica u obrani od pandemije. Index

I dok se svijet veseli, Trumpov najstariji istoimeni sin optužuje Phizer da su svjesno tempirali objavu sjajne vijesti nakon izbora. Cry-Baby. (nefarious = opako)

The timing of this is pretty amazing. Nothing nefarious about the timing of this at all right? 🙄 https://t.co/nS5rkywKXT

