Trulo zdravstvo

Suština toga razgovora, ali u filmu, je opetovani pokušaj Tita da uvjeri Stepinca da okrene leđa Vatikanu (Svetoj Stolici) i stvori neku nacionalnu hrvatsku Crkvu koja bi bila partner Titu i komunistima u stvaranju nove Jugoslavije. A to je povijesna laž i konstrukcija ekstremne katoličke i svjetovne desnice. To može proći u knjigama postulatora Jurja Batelje, šefa kauze i propagande u Stepinčevim stvarima, u glavicama neobrazovanih katolika, u Glasu Koncila, u propovijedima onih koji se bave hagiografijom ali ne i historiografijom, ali ne pije vodu na temelju već jako velike povijesne građe dostupne svima zainteresiranima. Znamo i o čemu se razgovaralo i to nije ono o čemu vam pripovijeda Sedlar mlađi. Više puta se, posebno u katoličkoj publicistici, elaborirao susret Tita i Stepinca. Najopširnije je to napravio prvi pouzdani hrvatski katolički biograf Alojzija Stepinca, fra Aleksa Benigar, a svrha je bila da se prilike srede i spriječe sukobi između svjetovne i crkvene vlasti. Pojašnjava Drago Pilsel za Autograf.