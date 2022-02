Prvo: pravo je Novaka Đokovića da se ne cijepi. Nerazumno je to ponašanje, ali je to njegovo pravo. To se pravo kosilo s imigracijskom politikom Australije. Drugo: pravo je australskih vlasti da ne rade protiv vlastitih zdravstvenih politika i ne dovode vlastite građane u temeljne nesporazume apliciranjem ”dvostrukih pravila ponašanja”… Novak Đoković nam, rekoh, otvara neke važne dileme. Imamo li obavezu ili nemamo kada do nas stižu medicinske spoznaje ili kada tražimo pomoć doktora? Imamo li obavezu prema patnicima i bolesnicima ili ju nemamo? Smije li naš svjetonazor i ono što ga određuje, makar privremeno, biti važnijim od općeg dobra i blagostanja, od potrebe da svijet bude solidarnije, a prilike u njemu humanije? Pita se Drago Pilsel za Autograf