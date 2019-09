Subliminalne poruke

“Umjetni, plastični svijet koji oblikuju pjesme Lane Del Rey iz albuma u album postaje sve učinkovitiji medij sam za sebe, gotovo otporan za kritike iz perspektive vanjskog, uvjetno rečeno stvarnog svijeta. Lust for Life stilski naginje u smjeru prvijenca Born to Die spajajući raskošne orkestracije i slow motion hip-hop beatove. Idealna je to zvukovnica za izričaj izvođačice koja sve uspješnije svoje mane pretvara u prednosti”, piše Karlo Rafaneli za Lake note.