Ipak se kreće!

Forumski fotografi su u novom tjednu foto natječaja za temu izabrali Siluete. Natječaj je još uvijek otovren za prijave i to do utorka, 24. kolovoza, do kraja dana. No, već sad je vidljivo kako će konkurencija biti gusta. Nakon prijava slijedi glasanje, a nagrada autoru pobjedničke fotografije je vječna forumska slava, kao i pravo na odabir iduće teme.