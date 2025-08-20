Radije bih znao odakle dolazi – nego koliko košta

Iz Plave kamenice su u jednoj trgovini uočili bečki šnicl s rižom i graškom za 3,19 eura. Ne znamo koliko je porcija mala ili velika, od kakvog se mesa radi Konzumov “bečki” i ima li okus po bilo čemu, ali cijena je više nego senzacionalna. Košta pola eura manje od limenke piva O’Hara u toj istoj trgovini, i samo 19 centi više od pečenog ili kuhanog kukuruza na zagrebačkim ulicama. Ni u jednom zagrebačkom restoranu, zalogajnici, roštiljarni ne može se pojesti komad mesa s prilogom za 3,19 eura. Štoviše, tročlana obitelj može kupiti ručak u supermarketu za manje od 10 eura! Ovakve cijene tople gotove hrane u supermarketima nisu nevažne za ugostiteljstvo. One, naravno, ni na koji način ne ugrožavaju restorane višeg ranga, jer se njihova publika ne hrani gotovom hranom iz samoposluživanja. Ali opasno prijete jeftinim zalogajnicama i gablaonama…