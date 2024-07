Digitalna pandemija

Čini se kao sretna okolnost da se radi o tehničkoj pogrešci, a ne hakerskom napadu, no posljedice ovog pada sustava mjere se u troškovima koji premašuju milijarde. I za sada nema informacija da će se tvrtke ili pojedinci koje su oštećeni u ovom globalno do sada najvećem padu sustava uspjeti od bilo koga naplatiti. A takvih je prilično. Zamislite samo kaose na aerodromima diljem svijeta s otkazanim letovima ili zagubljenom prtljagom. Mnoge tehnološke kompanije su pogođene, samo šteta zbog pada Mete procjenjuje se na 160 milijuna dolara po satu, uz naravno dodatnu reputacijsku štetu. U incidentu kojem slobodno možemo dati kodno ime plavi ekran smrti, vidjeli smo da kada je pogođen jedan pružatelj usluga u digitalnom opskrbnom lancu, cijeli lanac se može kaskadno prekinuti uzrokujući veliki IT prekid. Ovaj incident primjer je onog što bismo mogli nazvati i digitalnom pandemijom, u kojem je točka kvara ta koja utječe na milijune života diljem svijeta. Poslovni