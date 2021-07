Bratska sloga, barem oko problema jednoga

Predsjednik Vlade Andrej Plenković boravi u Dubrovniku na Dubrovnik Forumu. Nakon održanih sastanaka premijer je dao izjavu za medije. Svi ovi sastanci bili su prigoda da još jednom vrlo jasno pojasnim politiku Hrvatske prema Bosni i Hercegovini. Jasno smo naglasili nužnost ravnopravnosti Hrvata kao jednog od tri konstitutivna naroda. Ako ima i jedna tema u kojoj postoji suglasje između Vlade i predsjednika Republike, to je ravnopravnost Hrvata. Jedan konstitutivni narod se osjeća nezadovoljno. 2006. je netko odlučio da se može preglasati Hrvate inženjeringom i od tada imamo situaciju koju imamo. Nije to do Hrvata nego do nekog drugog. N1 Dotaknuo se i teme cijepljenja, gdje je naveo kako ne mogu penalizirati ljude za nešto što nije zakonom obvezno. N1