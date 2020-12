“Mogu ja sad, kao i on, krenuti s uvredama. Da sam kao on, rekao bih da je on 54-godišnji šmrkavac. Ali ja to neću reći. To je otprilike nivo rasprave koju on nastoji uvući u politički i komunikacijski prostor ne bi li napravio što? Sveo ozbiljnu situaciju koju imamo u hrvatskom društvu, a to je borba protiv radikalizacije, na minimiziranje i relativiziranje”, rekao je Plenković, prenosi Tportal, i naravno sveo sebe na tu istu razinu. Tragikomični serijal ‘Izvršna vlast’ se nastavlja.