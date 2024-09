Politički kung fu – kad statistike pršte, a odgovori nestaju

Svaki dan od izborne noći izgleda sve luđe i luđe. Nikad toliko licemjera i dvoličnosti u političkom prostoru. Nikad toliko lažljivaca koji gledaju u oči i lažu. Čudim se da prvi dan pregovora Domovinski pokret nije tražio da Ivan Penava kao predsjednik stranke bude predsjednik parlamenta. U političkim pregovorima oni koji ulaze s velikim mirazom traže časne pozicije. Ako Plenković kaže da Milanović za njih kao predsjednik više ne postoji, zanima me kome će ići po mandat za sastavljanje Vlade. To će biti jako zanimljivo za gledati.

Domovinski pokret je jasno poručio da je svaki glas za Plenkovića glas za silovatelje i ratne zločince. Preko toga se u političkom prostoru jednostavno ne može prijeći. Sve je to zbog toga da će on sad iz dišpeta složiti većinu. Pupovac šuti, ali je sigurno duboko revoltiran. Vjerojatno je u dogovoru s Plenkovićem da se drže zajedno i vide kako je to moguće premostiti, no ne vjerujem da je to trajno moguće. Jadranka Kosor za N1.