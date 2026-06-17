Stanuješ, a putuješ

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Plutajući mega-grad “Freedom Ship”: San od 13 milijardi eura
Ambiciozni projekt „Freedom Ship” predviđa izgradnju plutajućeg grada dugog 1,6 kilometara koji bi neprestano plovio oceanima i udomio 80.000 ljudi. S tonažom od 2,3 milijuna tona, bio bi osam puta veći od današnjih najvećih kruzera. Zbog gigantskih dimenzija ne bi mogao pristati ni u jednu luku. Gradnja u Indoneziji odvijala bi se spajanjem dijelova na otvorenom moru, a planirani pogon je nuklearni. Ovaj samoodrživi grad nudit će škole, bolnice, stadione i poslovne prostore, no realizacija projekta starog trideset godina i dalje ovisi o pronalaženju golemog početnog kapitala. tportal