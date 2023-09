Glazba i film, moj omiljeni spoj

Ma koliko različiti u pozadinama i životnim pričama – povezuje ih jedna stvar – nemogućnost zamišljanja života bez tonova, sviranja, publike i pozornica. U neku ruku ovaj je dokumentarac dobro kapitalizirao na disperziranoj katarzi, vidljivoj kroz mrežu najosnovnijih motiva koje film jednako dobro uspije spojiti u jedinstvenu, koherentnu priču – piše Ravno Do Dna o novom filmu “What Drives Us” poznatog bubnjara Nirvane i frontmena Foo Fightersa. Dokumentarac obuhvaća razgovore s brojnim svjetskim zvijezdama o njihovim životima na sceni i motivacijama da žive od glazbe. U ovom je filmu zaista sve rečeno – u potpunosti vam je jasno što vam je činiti ukoliko želite uspjeti kao glazbenik.