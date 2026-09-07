Počinje puna primjena EES sustava i rigoroznije kontrole na graničnim prijelazima - Monitor.hr
Danas (07:00)

Ako je netko mislio da je ove godine doživio gužve, nek proba sada ići

Počinje puna primjena EES sustava i rigoroznije kontrole na graničnim prijelazima

Istekom privremenih relaksacijskih mjera za sustav ulaska i izlaska (EES), na granicama Šengena nastupa puna primjena obvezne digitalne evidencije. Za državljane trećih zemalja, poput Bosne i Hercegovine ili Ujedinjenog Kraljevstva, to znači obvezno uzimanje otisaka prstiju i fotografiranje pri svakom ulasku. Iako turistički i zrakoplovni sektor apeliraju na produljenje fleksibilnih pravila zbog straha od trostruko duljih čekanja, Europska komisija ističe da sustav dobro funkcionira. Hrvatska se navodi kao pozitivan primjer bez većih zastoja, s više od pet tisuća odbijenih ulazaka zbog sigurnosnih procjena, te potvrdno čeka i skoru primjenu ETIAS odobrenja. tportal


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11.04. (10:00)

Smiješak za carinu

Digitalna revolucija na granicama: EES sustav u punom pogonu (i gužve)

Hrvatska je, uz ostatak EU-a, započela punu primjenu Entry/Exit sustava (EES). Novi sustav prikuplja biometrijske podatke (lice i otisci prstiju), čime se staje na kraj lažnim ispravama i kriminalu. Iako ministar Božinović ističe digitalni iskorak, putnici se suočavaju s čekanjima; kontrole traju oko 70 sekundi, a na Bajakovu su od jučer zabilježeni višesatni zastoji. Policija gužve planira ublažiti mobilnim uređajima, dok sustav već bilježi rezultate – samo u jednom danu odbijeno je više od 3200 ulazaka zbog prekoračenja boravka. Od lipnja se očekuju i nova pravila o azilu. Index