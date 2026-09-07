Ako je netko mislio da je ove godine doživio gužve, nek proba sada ići
Počinje puna primjena EES sustava i rigoroznije kontrole na graničnim prijelazima
Istekom privremenih relaksacijskih mjera za sustav ulaska i izlaska (EES), na granicama Šengena nastupa puna primjena obvezne digitalne evidencije. Za državljane trećih zemalja, poput Bosne i Hercegovine ili Ujedinjenog Kraljevstva, to znači obvezno uzimanje otisaka prstiju i fotografiranje pri svakom ulasku. Iako turistički i zrakoplovni sektor apeliraju na produljenje fleksibilnih pravila zbog straha od trostruko duljih čekanja, Europska komisija ističe da sustav dobro funkcionira. Hrvatska se navodi kao pozitivan primjer bez većih zastoja, s više od pet tisuća odbijenih ulazaka zbog sigurnosnih procjena, te potvrdno čeka i skoru primjenu ETIAS odobrenja. tportal