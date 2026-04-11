Smiješak za carinu

Hrvatska je, uz ostatak EU-a, započela punu primjenu Entry/Exit sustava (EES). Novi sustav prikuplja biometrijske podatke (lice i otisci prstiju), čime se staje na kraj lažnim ispravama i kriminalu. Iako ministar Božinović ističe digitalni iskorak, putnici se suočavaju s čekanjima; kontrole traju oko 70 sekundi, a na Bajakovu su od jučer zabilježeni višesatni zastoji. Policija gužve planira ublažiti mobilnim uređajima, dok sustav već bilježi rezultate – samo u jednom danu odbijeno je više od 3200 ulazaka zbog prekoračenja boravka. Od lipnja se očekuju i nova pravila o azilu. Index