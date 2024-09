Vrijeme je da se mozak vrati s godišnjeg

Od 1. rujna se učenici prvih razreda upisuju u bazu e-matica i tada se u bazi otvara nova školska godina. Ukida se jesenski odmor za učenike koji je bio planiran od 31. listopada do 3. studenog 2024. Nepromijenjen ostaje prvi dio zimskog odmora, koji traje dva tjedna, odnosno od 23. prosinca 2024. do 6. siječnja 2025. Drugi dio zimskog odmora traje pet dana, od 24. do 28. veljače 2025. Skraćeni su proljetni praznici u travnju, pa odmor učenika traje pet dana, nastavlja se nakon Uskrsnog ponedjeljka. Asistenti su dobili minimalnu satnicu, no i dalje ih manjka. Policija upozorava na oprez u prometu. Iako bilježe pozitivne pomake, podsjećaju kako je u zadnjih deset godina u prometu poginulo 72 djece. Index