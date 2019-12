Pošto-posto

Posteljina.hr od 19. do 25. studenog nudi popust od 60 posto u webshopu i fizičkim trgovinama

IKEA svakog vikenda u studenom nudi popust po boji – ovaj vikend popust je na bijele proizvode 20%

U Arena Centru Zagreb trgovine nude popust od 20 do 50 posto

Svijet medija za vikend snižava cijene televizora, fotoaparata, kućanskih aparata, sportskih satova, mobitela, igračaka i igraćih konzola do 50 posto

HG Spot priprema “Crni vikend”, s popustima od 80 posto

eKupi najavljuje do 70 posto popusta od 23. do 25. studenog

Nedavno otvorena trgovina namještajem Mömax imat će popuste od 30 do 70 posto tijekom ovog vikenda

