Alpski slalom kroz planinu:
Pod Alpama nastaje megatunel: Brza pruga Lyon – Torino spaja Europu i miče kamione s cesta
U tijeku je izgradnja nove brze pruge između Lyona i Torina, vrijedne 11,1 milijardu eura, koju s 50 % sredstava financira Europska unija. Ključni dio projekta je tunel Mont Cenis dug 57,5 kilometara koji će postati jedan od najdužih željezničkih tunela na svijetu. Do sada je tvrtka TELT, uz sudjelovanje vodećih europskih građevinara, iskopala 48 od ukupno 164 kilometra svih podzemnih tunela i prolaza. Završetkom radova, koji se planira za 2033. godinu, putovanje vlakom između Pariza i Milana skratit će se sa sedam na četiri i pol sata, što će željeznicu učiniti izravnim konkurentom zračnom prometu. Ipak, najveća dobit očekuje se u teretnom prometu: nova će pruga godišnje s alpskih cesta maknuti više od milijun kamiona, čime će se drastično smanjiti zagađenje i emisije CO₂ u osjetljivom planinskom eko-sustavu. Iako je projekt zbog ekoloških prosvjeda i birokracije odgađan od 2007. godine, radovi su sada u punom jeku. Index