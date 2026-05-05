Nije uklesano u kamen, ali...

Ovogodišnja Met Gala pod nazivom Costume Art pretvorila je muzej Metropolitan u renesansni vrt, a crveni tepih u vrhunsku galeriju. Uz dress code Fashion Is Art, zvijezde su interpretirale tijelo kao medij i skulpturu. Rihanna je u Margiela kreaciji ponovno potvrdila status kraljice večeri, dok je Beyoncé trijumfalno povratničko izdanje posvetila anatomiji optočenoj dijamantima. Od nosivih skulptura obitelji Jenner do zanatskih detalja Anne Hathaway, večer je dokazala da moda nije tek dekoracija. Journal… sve je zasjenila, nekima i očekivano, Heidi Klum. tportal