Last minute ideja za poklon, s rizikom

Poklon-kartice često spašavaju darovatelje bez ideje ili vremena, ali mogu postati zamka zbog kratkih rokova trajanja i restriktivnih uvjeta korištenja. Neke vrijede tek nekoliko mjeseci ili se moraju potrošiti odjednom, što često znači da novac završi kod trgovca, a ne kod daroprimca. Dodatni problem su prevare – kriminalci kradu podatke s neaktiviranih kartica i prazne ih nakon kupnje (doduše, pretežno u SAD-u). Ipak, postoje i trgovci s dugim ili neograničenim rokom, što ih čini sigurnijim i pametnijim izborom. Velika škrtica za Jutarnji ih je provjerila par.